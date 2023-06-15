МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Россия и Алжир договорились развивать прямые контакты между финансовыми и банковскими учреждениями, поощрять переход на национальные валюты в торговле. Путин призвал интенсивнее применять расчеты в нацвалютах с Алжиром

Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.

"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика… заявляют следующее: В финансовой и банковской областях… развитие прямых контактов между финансовыми и банковскими учреждениями двух стран, поощрение совместной работы, направленной на обеспечение перехода к проведению расчетов в национальных валютах во взаимной торговле, формирование надежных и независимых от третьих стран каналов осуществления трансграничных платежей", — говорится в документе.

Страны также будут развивать сотрудничество, обмены в области развития ядерных технологий, их применения в мирных целях, ядерной безопасности.

"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика… заявляют следующее: В области энергетики:… сотрудничество и обмены в области развития ядерных технологий, их применения в мирных целях, ядерной безопасности", — говорится в документе.

Россия и Алжир будут обмениваться опытом в таких сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность.

"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика… заявляют следующее: В области высшего образования и научных исследований:… активизация партнерства и обмена опытом в области фундаментальных и прикладных научных исследований и передачи технологий в таких сферах, как исследование космического пространства и использование атомной энергии в мирных целях, сельскохозяйственные науки, медицинские науки и биотехнологии, экологически чистые технологии, метеорология, стандартизация и метрология, сертификация продукции двух стран, искусственный интеллект, энергетическая и продовольственная безопасность и других сферах, представляющих взаимный интерес", — говорится в документе.