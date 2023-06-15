МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Прирост товарооборота между Россией и Алжиром за первый квартал 2023 года составил более 73%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин призвал интенсивнее применять расчеты в нацвалютах с Алжиром

"Что касается экономического взаимодействия, то на протяжении многих лет Алжир неизменно входит в число ведущих торговых партнеров России на африканском континенте. Достаточно сказать, что только за первый квартал текущего года прирост товарооборота составил свыше 73%, при этом вдвое выросла взаимная торговля агропродукцией", — сказал он по итогам российско-алжирских переговоров.

Путин в четверг провел переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. По их итогам лидеры подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран и ряд других документов.