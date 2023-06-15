МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун пригласил в страну инвесторов из России. Прирост товарооборота между Россией и Алжиром составил более 73 процентов

"Мы будем способствовать взаимовыгодному сотрудничеству и отношениям с РФ во всех областях. Я хочу попросить всех российских инвесторов инвестировать в Алжир, где создана благоприятная атмосфера для деловых отношений", — заявил он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теббун считает, что прошедшие в Кремле переговоры были откровенными и дружественными, что свидетельствует о высоком уровне отношений. "У нас одинаковые точки зрения по всем вопросам. Россия — дружественная страна", — добавил он.