МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Глава ЕЦБ Кристин Лагард выразила надежду на ускорение экономического роста еврозоны во второй половине 2023 года после слабых показателей в первой его половине. МИД Венгрии оценил ход расследования терактов на "Северных потоках"

"Экономический рост, вероятно, останется слабым в краткосрочной перспективе, но усилится в течение года по мере снижения инфляции и сокращения перебоев с поставками", — заявила глава ЕЦБ на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

При этом отмечается, что не все сферы экономики смогут ускорить показатели роста.

"Производство продолжает слабеть, отчасти из-за снижения мирового спроса и ужесточения условий финансирования в зоне евро, в то время как сфера услуг остается устойчивой", — заключила Лагард.

Ранее ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4% с 3,75% годовых. Регулятор также отметил, что будущие действия ЕЦБ обеспечат доведение учетной ставки до уровня, достаточного для достижения целевого уровня инфляции в 2%. В то же время ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 год до 0,9% против мартовских ожиданий в 1%.