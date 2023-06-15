С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ примет решение о целесообразности возобновления покупки валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) исходя из конъюнктуры цены на нефть, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава министерства Антон Силуанов. Греф дал три совета, как в России построить бренды мирового уровня

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что ЦБ не ждет, что Минфин в этом году будет покупать юани в ФНБ.

"О том, покупать или не покупать нам деньги в Фонд национального благосостояния, будет зависеть от конъюнктуры — так работает бюджетное правило. Это первое", — сказал Силуанов.

"Второе — я слышал предложения, что даже если будет благоприятная внешняя конъюнктура, и мы будем получать дополнительные деньги, можно их не направлять на рынок, а размещать государственные заимствования. Тоже как вариант готовы будем рассмотреть, предложений по увеличению расходов достаточно", — добавил он.

Он напомнил, что Минфин всегда очень аккуратно действует на финансовом рынке, так как большая программа заимствований влияет и на проценты, и на ставки на рынке, а инвесторов стало поменьше после ухода иностранных участников, которые занимали 20-25% рынка.

"Поэтому, если будет хорошая конъюнктура, то будем покупать валюту для Фонда национального благосостояния. Или рассмотрим вопрос о сокращении госзаимствований", — сказал Силуанов.

ЦБ РФ с 13 января возобновил интервенции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила, начав продавать юани. В последние месяцы объем продаж снижается: с 7 апреля по 5 мая он составлял 74,6 миллиарда рублей (3,7 миллиарда рублей в день), а с 10 мая по 6 июня — 40,4 миллиарда рублей (примерно по 2 миллиарда рублей в день). Однако с 7 июня по 6 июля объем продаж был увеличен — планируется продавать юани на уровне 74,6 миллиарда рублей, по 3,6 миллиарда рублей в день. В апреле замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал, что Минфин РФ не исключает возможности пополнения ФНБ юанями.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.