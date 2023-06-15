С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Минфин в этом году планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей для финансирования расходов и погашения ранее взятых долговых обязательств, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава министерства Антон Силуанов. Силуанов раскрыл, когда в ФНБ будут закупать валюту

"Мы в этом году должны занять на рынке 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые пойдут для финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств. Берем мы эти деньги, в первую очередь, у банков, финансовых институтов", — сказал министр.

При этом, по словам Силуанова, Минфин чувствует ответственность, забирая деньги из экономики у банков, которые могли бы эти деньги направить на кредиты промышленности и населению.

"То есть чем больше мы забираем себе через бюджет, тем меньше маневр у банков. Это первое. И второе, чем больше мы забираем денег через заимствования, тем больше инвесторы хотят подстраховаться, и ставки на эти заимствования повышаются. Поэтому мы сегодня занимаем, предположим, по облигациям со сроком больше 10 лет от 10,5-10,6% годовых фиксированной доходности", — добавил он.

Но если бюджетная сбалансированность будет обеспечиваться в долгосрочном периоде — это приведет к снижению риска вложения в бумаги и, соответственно, ставок, заключил Силуанов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.