МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России продолжит повышаться в ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из эффекта базы, говорится в материалах регулятора. ЦБ рассматривает варианты обмена замороженными активами

"В ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года показатель годовой инфляции продолжит повышаться", — сказано в документе.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.