С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Приоритизация бюджетных расходов РФ необходима, основной ресурс — оптимизация некоторых расходных статей, рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ. ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в России

"Так или иначе приоритизация бюджетных расходов необходима. И, если говорить о приоритетах, они, собственно, заданы президентом, это шесть направлений, которые у нас отфиксированы", — сказал Белоусов.

Он напомнил, что 2024 год — последний год, когда открыто финансирование нацпроектов. По его словам, только потребность в финансировании длящихся обязательств на 2025 год составляет 1,5 триллиона рублей.

"Всего 3 триллиона примерно нужно на 2025 год, потому что нацпроекты заканчиваются в 2024 году. Для того, чтобы все это сейчас перенастроить, безусловно нужна будет приоритизация. Высшим приоритетом, и собственно президент об этом говорил, должно стать все, что касается нашей технологической повестки. Безусловно, приоритетом будут наши публичные обязательства. А также то, что является чувствительным с точки зрения адаптации нашей экономики к новым условиям — это то, что касается экспорта, МСП, некоторые инвестиционные расходы и так далее", — продолжил первый вице-премьер.

По его словам, ресурсы для повышения эффективности госрасходов есть.

"Вне всякого сомнения. Основной ресурс для повышения эффективности — такая акупунктура (через особые точки — ред.): среди экспортеров надо поддерживать тех, кто осваивает новые коридоры, выходит на новые рынки, кто оказался в трудной ситуации и так далее", — рассказал первый вице-премьер.

"Среди МСП поддерживать, прежде всего тех, кто входит в новые производственные цепочки, замещая импортеров, стартапы надо поддерживать и так далее. То есть такая концентрация на определенных направлениях – мы, собственно, этим и занимаемся", — подчеркнул Белоусов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.