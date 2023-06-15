МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Росстат несколько улучшил оценку спада ВВП РФ в первом квартале — до 1,8% в годовом выражении с 1,9%, свидетельствуют данные статистического ведомства. ЦБ ужесточит требования для квалифицированных инвесторов

Росстат в четверг опубликовал первую оценку о производстве ВВП в первом квартале 2023 года, уточнив ее по сравнению с предварительной (была опубликована в мае).

"Объем ВВП России за первый квартал 2023 года составил в текущих ценах 35 триллионов 999,1 миллиарда рублей. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2022 года составил 98,2%, относительно четвертого квартала 2022 года — 81,4%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2023 года по отношению к ценам первого квартала 2022 года составил 100,7%", — говорится в документе.

Как пояснил в своем комментарии Росстат, уточнение динамики ВВП по сравнению с предварительной оценкой обусловлено использованием дополнительно полученных данных из отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов за январь-март 2023 года, составленного Казначейством России.

Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 1,2%, Банк России — в диапазоне 0,5-2%. При этом в четверг министр экономического развития Максим Решетников говорил, что рост ВВП будет, видимо, выше прогноза, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рост экономики будет в верхней половине прогнозного диапазона в 0,5-2%.