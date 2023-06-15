МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 6 по 13 июня замедлилась до 0,05% с 0,21% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,58%, свидетельствуют данные Росстата. Росстат улучшил оценку спада ВВП России в январе-марте

"За период с 6 по 13 июня 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,05%, с начала июня — 100,20%, с начала года — 102,58%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось, но замедлилось и составило 1,3% против 1,6% на предыдущей отчетной неделе. В том числе помидоры подешевели на 8,1%, бананы — на 7,1%, капуста — на 5,4%, лук — на 2,2%. В то же время цены на морковь выросли на 6,5%, картофель — на 5,7%, свеклу — на 4,3%, яблоки — на 1,8%, огурцы — на 0,9%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) цены на 17 наименований товаров снизились. Сильнее всего зафиксировано снижение цен на яйца и гречку — в среднем на 0,8%, а также на подсолнечное масло — на 0,7%. Кроме этого, подешевели: пшено — на 0,6%, мука — на 0,5%, маргарин — на 0,4%, сливочное масло, сметана, творог и вермишель — на 0,3%, вареные колбасы — на 0,2%, молоко, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,1%.

Подорожали 16 наименований продуктов, сильнее всего мясо кур — на 1,77%, и сахар — на 1,06%. Свинина, сосиски и сардельки подорожали на 0,5%, овощные консервы для детского питания, чай на 0,4%, рыба мороженая и рис — на 0,3%, печенье и соль — на 0,2%, баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен произошел на сухие корма для животных — на 0,36%, спички — на 0,2%, детские пеленки — на 0,1%. Одновременно с этим снизились цены на гигиенические прокладки — на 0,4%, стиральные порошки и зубные щетки — на 0,3%, зубные пасты — на 0,2%, туалетную бумагу и хозяйственное мыло — на 0,1%.

Электропылесосы и смартфоны на отчетной неделе подешевели на 0,9%, телевизоры — на 1,6%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 6 по 13 июня выросла на 0,4%, иностранного — на 0,1%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — не изменились.

Росстат за период с 6 по 13 июня зарегистрировал рост цен практически на все лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Сильнее всего подорожали аллохол (на 1,2%), корвалол (на 0,7%), поливитамины — на 0,6%.

Стоимость полета в салоне экономического класса замедлила рост до 1,6% с 4,08% на предыдущей отчетной неделе. Также зафиксирован резкое замедление роста средней стоимости путевок в дома отдыха и пансионаты — до 0,8% с 6,84% неделей ранее, и в санаториях — до 0,6% с 3,3%.