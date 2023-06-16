МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия не оказалась в экономической изоляции, новые направления всегда появляются, вакуума не бывает, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Власти Индонезии считают, что у США не хватит смелости изолировать никель

"Безусловно, не в изоляции. Здесь никакого вакуума быть не может в экономических делах. Если закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и более выгодными другие направления", — сказал он в эфире Первого канала.