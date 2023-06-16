Песко заявил, что Россия не в изоляции, в экономических делах не может быть вакуума
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия не оказалась в экономической изоляции, новые направления всегда появляются, вакуума не бывает, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Безусловно, не в изоляции. Здесь никакого вакуума быть не может в экономических делах. Если закрываются одни направления, то автоматически открываются и становятся более рентабельными и более выгодными другие направления", — сказал он в эфире Первого канала.