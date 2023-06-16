МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. По мнению Еврокомиссии, долгосрочный бюджет ЕС "исчерпан до предела", в том числе из-за помощи Украине, пишет Die Welt. Паровозик устал и сломался: Германия больше не может содержать Европу

Министр финансов Германии Кристиан Лиднер заявил, что бюджетная ситуация в стране напряженная. Поэтому Берлин больше не видит возможности для дополнительных платежей в бюджет ЕС.

"Из-за он сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского Союза", — сказал Линднер.

Другие государства-члены делают то же самое.

По мнению Еврокомиссии, из-за высоких затрат на поддержку Украины, среди прочего, долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы был "использован по максимуму". В настоящее время его пересматривают. Комиссия намерена представить результаты проверки его текущего состояния 20 июня.

Ожидается, что Комиссия ЕС потребует дополнительных средств в ходе пересмотра, сказал Линднер. Он предупредил, что до потенциального увеличения взносов для стран союза дополнительные финансовые потребности должны быть покрыты за счет перераспределения средств или использования существующей резервной суммы в бюджете ЕС на случай непредвиденных обстоятельств. Он подчеркнул, что должна быть четкая расстановка приоритетов, "сосредоточенная на неизбежных потребностях в дополнительном финансировании, которые вытекают, например, из юридических обязательств ЕС".



Министры финансов ЕС встречаются в Люксембурге в эту пятницу. Прежде всего, на повестке дня — обсуждение планов реформ долговых правил Евросоюза.