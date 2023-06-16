МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Франции объявила о планах Парижа по восстановлению Украины, но читатели Le Figaro раскритиковали эту идею. Die Welt: у Германии больше нет денег для Украины

Париж объявит о новом финансировании Украине на международной конференции, которая пройдет в Лондоне — 21 июня.

"Я буду участвовать в международной конференции 21 июня в Лондоне и объявлю среди прочего о новом финансировании восстановления критически важных гражданских инфраструктур, которые изо дня в день подвергаются атакам со стороны России", — заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в Сенате, не уточняя объем средств.

Пользователи сайта Le Figaro были откровенно возмущены ее заявлением, призвав министра подумать, что пора восстанавливать Францию, ведь она так в этом нуждается.

"Сколько клошаров бездомных на улицах Франции? Вот ими бы Макрону и заняться. Сколько французов с трудом сводят концы с концами? Сколько проблем в медицине? Можно составить целый список, чтобы показать финансовые нужды французов. А мы выписываем кому-то чеки на предъявителя, когда у нас самих долг в 3000 миллиардов евро. Какое безрассудство", — написал комментатор под ником GB.

"С одной стороны, мы посылаем танки, а скоро пошлем и самолеты — и все это вместо того, чтобы разрядить обстановку. С другой — еще до конца боевых действий мы уже тратим на восстановление чужой страны те фонды, которых у нас самих нет…", — отметил vva22.

"Это выгодно американским компаниям, поскольку Зеленский их объявил "операторами восстановления"… Давайте не будем еще больше разорять Европу невозвратным финансированием. Давайте не будем увеличивать наш огромный долг. К тому же привычка все восстанавливать еще до окончания большого разрушения (боевых действий) — эта привычка довольно глупа. Кто ответит, если восстановленное опять разрушат?" — задается вопросом AZUR001.

"Скорость разрушения намного превосходит наши скудные средства… Прекратите финансировать заранее проигранный конфликт против России!!!" — призвал Berrichon75.

"Снова бесконечные расходы, бездонная яма. Наше погрязшее в долгах правительство погружает нас еще глубже в бездну бессилия. Прекратите тратить деньги, господин президент. Пусть американцы и поляки заботятся об Украине: они так не хотели оставить ее в покое!" — заключи лjean liquard.

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