С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Обеспечение спроса в экономике достаточным предложением позволит сохранить инфляцию низкой, и Банк России сможет контролировать ее уровень без агрессивных действий, полагает помощник президента России Максим Орешкин. Ключевую ставку ЦБ повышать не обязательно, заявил Костин

Регулятор в минувшую пятницу оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. При этом ЦБ в своем заявлении ужесточил сигнал по дальнейшим действиям: теперь допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор не видит перегрева российской экономики, но риски такие есть.

"Надо смотреть на реальную ситуацию: по факту мы имеем сейчас инфляцию 2,9% (годовая на 13 июня — ред.), при этом с плавно повышающимся трендом. За этим трендом надо внимательно смотреть, и в первую очередь хотелось бы, чтобы реакция была не со стороны ЦБ — в виде повышения процентных ставок, ужесточения денежно-кредитной политики, а со стороны правительства с точки зрения обеспечения спроса в экономике соответствующим предложением", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, насколько риски перегрева экономики существенны и что можно предпринять.

"Если эта задача будет выполнена, инфляция останется низкой и ЦБ сможет продолжать без каких-то агрессивных действий контролировать инфляцию на целевых уровнях", — продолжил он.

На уточняющий вопрос, видит ли он возможность реализации такого варианта, Орешкин ответил утвердительно: "Да".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.