МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов на Санкт-Петербургском экономическом форуме заявил, что ведомство рассматривает возможность увеличения разового платежа в бюджет компаниями, которые покидают российский рынок.

"Мы слышим, что отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем: 10% всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие. Думаем", — сказал Силуанов в интервью РБК.

При выходе из российских активов иностранные компании обязаны заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны добровольно направлять в федеральный бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов в случае, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.