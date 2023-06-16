2023-06-16T15:12:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230616/840852017.html
Безработица в России еще никогда не была такой низкой, заявил Путин
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Безработица в России составила 3,3 процента, достигла исторического минимума заявил президент страны Владимир Путин. "Безработица — 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", —... ПРАЙМ, 16.06.2023
общество , экономика, новости, владимир путин, пмэф-2023, безработица
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Безработица в России составила 3,3 процента, достигла исторического минимума заявил президент страны Владимир Путин.
"Безработица — 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", — отметил он в ходе выступления на ПМЭФ.
Зал ответил аплодисментами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.