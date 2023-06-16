С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Безработица в России составила 3,3 процента, достигла исторического минимума заявил президент страны Владимир Путин. Котяков: есть регионы, где уровень безработицы превысил десять процентов

"Безработица — 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", — отметил он в ходе выступления на ПМЭФ.

Зал ответил аплодисментами.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.