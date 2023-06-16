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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230616/840852329.html
Инфляция в России близка к историческому минимуму, заявил Путин
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Инфляция в России составила 2,2 процента, ниже, чем во многих западных странах, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что... ПРАЙМ, 16.06.2023
экономика, новости, владимир путин, россия, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России составила 2,2 процента, ниже, чем во многих западных странах, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика позволили выйти на минимальные показатель безработицы в России.
"…а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах — и в еврозоне, и в других регионах — и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%", — подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.