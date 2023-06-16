С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России составила 2,2 процента, ниже, чем во многих западных странах, заявил президент страны Владимир Путин. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,1 процента

Глава государства в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика позволили выйти на минимальные показатель безработицы в России.

"…а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах — и в еврозоне, и в других регионах — и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%", — подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.