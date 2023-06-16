МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Российские власти будут оказывать поддержку новым собственникам бывших российских компаний в стране, заявил президент Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ. Путин заявил, что тенденция отказа от нефтегазовой "иглы" набирает обороты

Он добавил, что свыше 90 тысяч заявок было подано в прошлом году на регистрацию новых отечественных брендов.

Под многими иностранными торговыми марками в России покупателям предлагают продукцию, которая производится в нашей стране, отметил президент. Ее выпуск не прекратится и в случае ухода иностранцев.

"Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами, так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится, только логотип меняется, да прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране", — отметил президент в своем выступлении.

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