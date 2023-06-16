С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия не свернула на путь самоизоляции, курс на открытость экономики является важным принципом для страны, заявил глава государства Владимир Путин на ПМЭФ. МВФ рассказал, что нужно еврозоне для увеличения роста экономики

"Курс на открытость экономики — это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции", — сказал он.

По словам Путина, Россия расширила контакты с партнерами в регионе. Он добавил, что товарооборот со странами, не поддавшимися хамскому давлению, вырос в разы.

Путин указал, что Россия сама закрывает все свои потребности по продукции сельского хозяйства и активно выходит на экспорт.

"Отмечу, что на новый максимум вышли поставки агропромышленного комплекса, о котором я говорил в самом начале — это более 41 миллиарда долларов. Вот уже десять лет Россия находится в пятерке ведущих экспортеров зерна. С 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы — номер один на мировых рынках", — подчеркнул президент.

По его словам, отечественные аграрии планируют поставить рекорд по показателю и в 2023 году.

Кроме того, глава государства отметил, что внешняя торговля России в профиците и нужно более активно направлять этот ресурс на развитие экономики страны.

"Я прошу правительство и Банк России представить конкретные предложения, как за счет средств, поступающих в нашу страну от высокого экспорта, стимулировать инвестиции", — подчеркнул Путин.