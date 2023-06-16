Путин назвал курс на открытость экономики важным принципом для России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия не свернула на путь самоизоляции, курс на открытость экономики является важным принципом для страны, заявил глава государства Владимир Путин на ПМЭФ.
"Курс на открытость экономики — это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции", — сказал он.
По словам Путина, Россия расширила контакты с партнерами в регионе. Он добавил, что товарооборот со странами, не поддавшимися хамскому давлению, вырос в разы.
Путин указал, что Россия сама закрывает все свои потребности по продукции сельского хозяйства и активно выходит на экспорт.
"Отмечу, что на новый максимум вышли поставки агропромышленного комплекса, о котором я говорил в самом начале — это более 41 миллиарда долларов. Вот уже десять лет Россия находится в пятерке ведущих экспортеров зерна. С 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы — номер один на мировых рынках", — подчеркнул президент.
По его словам, отечественные аграрии планируют поставить рекорд по показателю и в 2023 году.
Кроме того, глава государства отметил, что внешняя торговля России в профиците и нужно более активно направлять этот ресурс на развитие экономики страны.
"Я прошу правительство и Банк России представить конкретные предложения, как за счет средств, поступающих в нашу страну от высокого экспорта, стимулировать инвестиции", — подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/state_regulation/20230616/840853398.html