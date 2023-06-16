МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2023 назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских компаний за рубежом. Путин назвал долю рублей в расчетах с ЕАЭС

"это происходит в нарушение всех норм законодательства, это разбой, средневековье", — отметил президент.

Ситуация, когда деньги зарабатываются в России и оседают потом на иностранных счетах, создает определенные риски, добавил он.

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