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2023
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Путин назвал заморозку счетов за рубежом разбоем и средневековьем
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Президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2023 назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских компаний за рубежом. "это происходит в нарушение всех... ПРАЙМ, 16.06.2023
экономика, новости, владимир путин, разморозка счетов, российские активы, экономика, пмэф-2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2023 назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских компаний за рубежом.
"это происходит в нарушение всех норм законодательства, это разбой, средневековье", — отметил президент.
Ситуация, когда деньги зарабатываются в России и оседают потом на иностранных счетах, создает определенные риски, добавил он.
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