МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 2 по 9 июня увеличились на 0,1% и составили 585,7 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. Международные резервы России сократились за месяц

"Объем международных резервов по состоянию на 9 июня составил 585,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,7 миллиарда долларов США, или на 0,1%, вследствие положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

На 2 июня показатель находился на уровне 585 миллиардов долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.