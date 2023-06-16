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https://1prime.ru/state_regulation/20230616/840854947.html
Путин призвал создать в России экономику высоких зарплат
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Экономический рост воплощается в уровне благосостояния россиян, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ. Глава государства отметил, что российская экономика... ПРАЙМ, 16.06.2023
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Экономический рост воплощается в уровне благосостояния россиян, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.
Глава государства отметил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.
Путин также призвал правительство обратить внимание на увязку мер господдержки с зарплатами работников.
Новость дополняется