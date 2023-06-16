С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Экономический рост воплощается в уровне благосостояния россиян, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.

Глава государства отметил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.

Путин также призвал правительство обратить внимание на увязку мер господдержки с зарплатами работников.

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