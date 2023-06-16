Путин заявил, что Россия будет укреплять суверенитет во всех областях
Путин: Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, открыта для партнерства
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия намерена укреплять суверенитет во всех сферах, при этом открыта для сотрудничества, заявил президент страны Владимир Путин.
"Безусловно, мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. И мы, безусловно, открыты к этой работе для равноправного партнерства со всеми странами, со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее", — сказал он на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.