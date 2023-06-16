С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия намерена укреплять суверенитет во всех сферах, при этом открыта для сотрудничества, заявил президент страны Владимир Путин. ЦБ заявил об обладании России "платежным суверенитетом"

"Безусловно, мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. И мы, безусловно, открыты к этой работе для равноправного партнерства со всеми странами, со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее", — сказал он на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.