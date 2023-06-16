МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июне увеличился до 63,9 пункта с майских 59,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 60 пунктов.