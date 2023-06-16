С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Переориентация России на азиатские, африканские и латиноамериканские рынки началась задолго до ситуации на Украине, лидеры экономик меняются, заявил глава государства Владимир Путин. Путин заявил об укреплении связей с Африкой, Азией и Латинской Америкой

"В мире происходят, как я уже сказал в своем вступительном слове, глубокие трансформации. Ведь мы начали переориентироваться на рынки азиатских стран, на Африку, на Латинскую Америку не вчера. Задолго до начала трагичных событий на Украине", — сказал он в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

По словам Путина, переориентация произошла на фоне смены тенденций мировой экономики и появления новых лидеров.

Те, кто говорят, что Россия попадет в зависимость от Китая, сами уже давно в нее попали, добавил президент. Он почдеркнул. что темпы роста товарооборота КНР с Еврозоной выше, чем показатель с Россией.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.