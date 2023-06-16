МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Страны Запада сами довели себя до резкого роста инфляции. Они вываливали деньги в свою экономику, а теперь пытаются прикрыть последствия своих решений Россией. Но это не выйдет, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Путин рассказал о пререориентации России на другие рынки

"Они (Запад — ред.) же довели ситуацию до резкого роста инфляции. Почему? Да потому что бездумно вваливали деньги там в свою экономику, триллионами… И инфляцию подстегнули. Не мы сделали это, они сделали это ещё до всяких ситуаций на Украине. Теперь свои ошибки прикрывают тем, что надо Россию наказать — и Россию делают крайней. Нет. Так не получится", — сказал он.

Политик добавил, что заставить другие страны следовать чьим-то интересам, сейчас не сложно. "Это подчас практически невозможно", — отметил президент.

"Ну как можно заставить какую-то страну с многомиллионным населением сказать: "не покупайте у России зерно, голодайте, пусть ваши люди умирают от голода". Ну кто так может сказать? А если кто-то может, какой-то придурок так и говорит, то его слушать не будут, не будут слушать, в этом вся проблема", — рассуждает глава государства.

Политики, которые это делают, должны в конце концов понять, что это контрпродуктивно.

"Не только для какой-то мировой экономики, не понятно какой, на первый взгляд, для миллионов людей это неприемлемо", сказал Путин. Путин назвал принципы формулирования федерального бюджета

Все попытки наложить искусственные ограничения в конечном итоге приводят к тому, добавил российский президент, что страдать от таких решений в большей степени начинают те, кто их вводил. "Нас это не может радовать, но это не приводит и не приведёт к наступлению таких обстоятельств, которые мешают нашему развитию", — резюмировал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.