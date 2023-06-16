МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россияне, как правило, экономят на предметах так называемого престижного потребления, а по мере восстановления уровня доходов далеко не всегда возвращаются к их покупке. Почему так происходит, агентству "Прайм" в полях ПМЭФ рассказала проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. О позитиве в экономике и благосостоянии россиян: Путин выступил на ПМЭФ

"Мы уже видим, что провал произошел по расходам на автомобили, компьютеры и бытовую технику, ювелирные украшения — словом, все что мы называем upper middle class. Более того, произошло переосмысление относительно предметов роскоши, и далеко не факт, что после того, как дела улучшатся, люди вновь начнут покупать, скажем, дорогие часы. Ведь по факту они не нужны", — рассуждает она.

Если денег у населения снова станет больше, то как минимум половина граждан направит их на текущий потребительский спрос, что поддержит экономику. После удовлетворения базовых потребностей люди склонны задумываться о покупке машины и квартиры и, как правило, авторынок и недвижимость растут в первую очередь.

Не менее важны для многих инвестиции в образование и здравоохранение. Это не срочные истории, а скорее работа на перспективу. Если говорить о медицине, вложения в профилактику, чтобы снизить риски серьезных заболеваний впоследствии и лучше себя чувствовать.

Еще один тренд — инвестиции в отдых и развлечения. Но появился еще один новый вариант — инвестиции в свободное время. Все больше людей стремятся сокращать потребление, чтобы меньше тратить времени на неоплачиваемую работу.

После того как конвертируемая валюта перестала быть хорошим инструментом для сбережений, средние слои сталкиваются с еще большим дефицитом возможностей для инвестирования, а недоверие к существующим инструментам — выросло. Последние 20 лет российский средний класс всячески поддакивали на фондовый рынок. И результат — на лицо: порядка 5 млн. физических лиц стали квалифицированными инвесторами, активы которых сегодня заморожены. И мы не видим какой-то сопричастности со стороны финансовых властей к осознанию и содействию в разрешении этой ситуации, поэтому обсуждаемые сегодня новые инструменты сбережений из серии «длинных денег» столкнуться с возросшим недоверием.