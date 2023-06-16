С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся. О позитиве в экономике и благосостоянии россиян: Путин выступил на ПМЭФ

"Сегодня мы видим новую… необъявленную экономическую войну. Она не естественна сама по себе, такая война", — сказал Теббун на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил большую разницу между тем, что происходило в эпоху холодной войны в 1950-е годы, и теми событиями, которые разворачиваются в настоящее время.

"Потребности, естественно, изменились… Мало стран, которые производят такое количество зерна, как ваша страна. Никто не может заставить вас отказаться от вашего курса в этой политике, в том числе в области сельского хозяйства, поставок зерна… Надеюсь, что люди все-таки образумятся — те, кто выступает с такими безумными инициативами, и будут проводить нормальную экономическую политику", — заключил Теббун.

ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.