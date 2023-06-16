С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. В БРИКС запущен процесс согласования позиций относительно расширения, на саммите в ЮАР в августе эксперты представят лидерам свои соображения на эту тему, Россия выступает за то, чтобы БРИКС расширялся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Источник: заседание Евросоюза по новым санкциям против России отменено

"Что касается конкретных кандидатов (на вступление в БРИКС — ред.) – все они сильные: и Саудовская Аравия, и Эмираты, и Алжир, и Египет. Безусловно, они все в известной степени лидеры арабского и исламского мира. И это обогатило бы БРИКС, несомненно. Мы были бы готовы искать решения достаточно быстро, тут спорить не о чем с точки зрения веса каждого из этих государств… Другое дело, что в БРИКС существует правило консенсуса. И сейчас, учитывая те обращения, которые вы упомянули, и которые поступают с других континентов, в БРИКС запущен процесс согласования позиций относительно расширения", — заявил Лавров в интервью RT на полях ПМЭФ.

Он отметил, что на саммите в августе в ЮАР "лидерам будут доложены соображения экспертов о том, как в этом вопросе двигаться дальше".

"Вопрос, конечно, деликатный, потому что здесь все понятно – это еще репутация государства поставлена на кон. Если государство обращается и не получает ответа, это будет восприниматься не очень позитивно… Мы за то, чтобы БРИКС расширялся", — добавил он.

По оценке Лаврова, вступление в БРИКС арабских стран "пойдет на пользу укреплению тех самых многополярных начал, о которых мы сейчас говорим и которые сейчас формируются объективным образом".

Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, выступая на ПМЭФ, что его страна хотела бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС, чтобы освободить экономику "от некоторого давления".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.