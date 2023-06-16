С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин в качестве одной из мер развития рынка труда назвал демографический рост и призвал "больше рожать". О позитиве в экономике и благосостоянии россиян: Путин выступил на ПМЭФ

"Президент сегодня говорил, что у нас сейчас исторически самая низкая безработица, что безусловно является достижением правительства и политики, которая проводится. Но с другой стороны, он говорил и о тех мерах, которые намечены в области образования и подготовки кадров. Эти меры дополнительного стимулирования, содействия очень важны", — сказал Костин в эфире телеканала "Россия 24" в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос ведущего о том, что еще можно сделать для улучшения рынка труда в России.

"Мы не должны забывать об образовании и хорошо, что государство сегодня увеличивает те же расходы на оборону, и делает это не за счет тех же образовательных денег, а напротив, достаточное финансирование", — добавил глава кредитной организации.

Помимо подготовки кадров, по его мнению, развитию рынка труда способствует улучшение демографической ситуации.

"Я думаю, что это качественно важно. И важно: надо наращивать население. Надо больше рожать, по любому. Надо держать открытыми двери для наших соотечественников, которые хотели бы переехать в Россию, здесь жить и работать. Нам крайне важно сегодня: государство огромное количество мер предпринимает для содействия вообще, у нас семьи с детьми стали в центре социальной политики, новые меры были озвучены. Это правильно фокус — на семьи с детьми", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.