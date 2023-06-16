С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщила российская компания по итогам встречи с CNPC на ПМЭФ. Глава ВТБ Костин посоветовал "больше рожать"

"Одним из ключевых направлений сотрудничества "Роснефти" и КННК (CNPC – ред.) являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах", – говорится в пресс-релизе компании.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян на ПМЭФ обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере.

"Игорь Сечин и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Дай Хоулян обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере", — отмечает компания.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.