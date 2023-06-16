МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк в следующем месяце, вероятно, вновь повысит процентные ставки, а в своих дальнейших решениях по денежно-кредитной политике будет ориентироваться на поступающие данные, заявила в пятницу президент ЕЦБ Кристин Лагард. "Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

"Крайне вероятно, что мы продолжим повышение ставок на следующем заседании, которое состоится в июле, — сказала она. — Затем мы будем определять необходимую степень и длительность денежно-кредитного ужесточения, исходя из поступающих данных".