МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. В рамках ПМЭФ-2023 было проведено шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Ближнего Востока, стран АСЕАН, Латинской Америки. Многие эксперты уже заговорили о "повороте на Восток 2.0". Но так ли это легко и выгодно, как мы думаем?

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ

Все знают, что Восток — понятие многогранное. Страны этого региона весьма разнородны как по экономике, так и по менталитету, подходу к бизнесу, имеют разные геополитические ориентиры и выстраивают независимую друг от друга политику. Более того, некоторые эксперты уже предлагают расширить это понятие за счет "глобального Юга" и Латинской Америки, которая вовсе находится от нас на Западе. Таким образом, речь идет уже о дружественном России миру, в отношениях с которым необходимо выстраивать порой прямо противоположные векторы и учитывать массу составляющих. БРИКС начал согласовывать возможность расширения объединения

Основные страны, о которых при слове "Восток" вспоминает обыватель — Индия и Китай. Конечно, по этим направлениям сотрудничество развивается наиболее масштабно. "Достаточно посмотреть на объемы товарооборота, прирост по номенклатуре товаров и другие показатели", — пояснил агентству "Прайм" декан факультета "Школа политических исследований" ИОН РАНХиГС Сергей Демиденко.

В направлении Ближнего Востока прирост, напротив, не столь значителен, как мог быть. Хотя именно ОАЭ стала главным иностранным гостем на ПМЭФ — ее стенд привлекал всеобщее внимание колоритными делегатами в национальных одеждах, исполнявшими национальные песни и танцы. В пятницу стенд посетил президент Владимир Путин, где провел встречу с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

Однако все это в большей степени восточная цветистость, которую не всегда стоит принимать за чистую монету. Отношение к сотрудничеству с Россией в регионе чисто прагматичное — главное выгода. Однако порой под давлением Запада отношение к россиянам страдает. Так, те же ОАЭ блокируют счета россиян. Но это происходит вовсе не из-за любви к европейским ценностям, уточнил эксперт. Орешкин прогнозирует рост цен на нефть и укрепление рубля

Те же попытки ведутся нашими недругами и в Китае, но там не настолько уязвимая экономика. Мало того, что она огромная, но еще и значительно синхронизирована с экономикой американской. Там и взаимное инвестирование, и технологии, и еще неизвестно, кто от кого больше зависит: Вашингтон от Пекина или наоборот. "Давление на российских партнеров, безусловно, есть, и оно будет нарастать", — убежден Демиденко. И реагировать на него будут по-разному.

У Индии и Китая больше возможностей этому давлению противостоять, у Ближнего Востока — меньше. В первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ немножечко "приторговывают" Россией в своих амбивалентных отношениях с Соединенными Штатами: мол, если вы против нас будете что-то замышлять, мы начнем дружить с Китаем и с Россией. Эта стратегия видна невооружЕнным глазом, но как только конъюнктура изменится, они могут вновь повернуться в сторону Соединённых Штатов и отвернуться от России, считает Демиденко.

СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ

Прямо противоположного мнения придерживается доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов. По его словам, сотрудничество России с КНР и Индией, безусловно, перспективно, но уже сейчас понятно, что резкой активизации тут не будет. Обеим странам выгодно покупать российские дешевые ресурсы, а затем, оставляя себе необходимую часть, перепродавать их по выгодным мировым ценам. Но расширять свой ассортимент экспорта в Россию, ни Индия, ни Китай, по его словам, не торопятся. Так же, как и инвестировать в российскую экономику. Они и в нынешних условиях получают от противостояния России и Запада максимальные дивиденды, и предпочли бы сохранить статус-кво. Алжир хочет присоединиться к БРИКС

А вот исламский мир готов работать с Россией. У государств Организации исламского сотрудничества (ОИС) есть около 500 миллиардов долларов излишней ликвидности, которую им затруднительно инвестировать с свою экономику, и более двух триллионов долларов резервов государственных и частных семейных королевских фондов, которые имеют значительный инвестиционный потенциал для российской экономики.

"Но это — непростое направление: со своим менталитетом, спецификой ведения бизнеса и принятия деловых решений", — напомнил Зарипов. Большинство потенциальных инвесторов, например, предпочитает использовать исламскую финансовую модель при обслуживании торговых сделок и в денежных вопросах.

Но для функционирования такой модели в России требуется создать правовую и регулятивную основу. Работа уже идет, но она не закончена. Требуется активизировать создание исламской финансовой инфраструктуры: исламских банков, страховых такафуль компаний, фондов, брокеров и т. д. Их деятельность должна быть прозрачна и контролироваться Центробанком России. О позитиве в экономике и благосостоянии россиян: Путин выступил на ПМЭФ

"Следует подготовить и достаточное количество специалистов в области исламских финансов и исламского права", — напомнил эксперт. Пока в России не более 50 сертифицированных экспертов. А еще укрепить систему защиты прав иностранных инвесторов, может быть, предоставляя исламским инвесторам особые госгарантии на первое время.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ

При столь полярных позициях эксперты сходятся в одном — резкий и безоглядный разворот на Восток таит для России определенные опасности. "Прежде всего, они касаются внутреннего рынка и российского бизнеса", — пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Копенко.

Речь, прежде всего, о неравной конкуренции отечественных производителей с дешевыми азиатскими товарами. "Мы это видим на автомобильном рынке", — напомнил эксперт.

Когда для российских производителей конкурентами были дорогие и качественные европейцы, то у отечественного автопрома всегда была ценовая ниша в эконом-секторе. "А вот когда на рынок хлынули дешевые китайские, иранские, а потом и индийские автомобили — то конкурировать с ними практически не возможно", — указал он.

Еще один риск, о которым мало говорят: основными экономическими партнерами для азиатского рынка являются как раз те страны, с которыми у России сейчас натянутые отношения. Торговый оборот Китай — Евросоюз или Китай — США невозможно сравнить с оборотом между Китаем и Россией даже с учетом многократно выросшего импорта российской нефти в Поднебесную.

Пока получается, что Россия в первую очередь поставляет в Китай энергоносители, зато США много инвестирует в Китай, покупает товары, создает производства. Так есть риск, что когда-то страны Запада могут поставить Пекину ультиматум и заставить выбирать, с кем китайцы больше хотят торговать. Кто и кого в этой ситуации сможет поставить на колени — большой вопрос. Однозначно, что класть яйца в одну корзину мы просто не имеем право.

Но тут стоит сказать еще об одной вещи — на самом деле те дешевые с дисконтом энергоносители, которые поставляются благодаря санкциям от нас в Китай и Азию, используются в первую очередь для производства дешевой продукции для США и Запада. Так что Запад этому факту вполне вероятно очень рад и вопрос выбора стоять не будет, будет только вопрос цены. А вот это уже предмет торга с учетом вышеизложенных тонкостей и обстоятельств.