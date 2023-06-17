МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия смогла использовать западные санкции для развития своей экономики, невзирая все попытки Запада ослабить РФ, заявил обозреватель Focus Габор Штейнгарт. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

Россия, по его мнению, "потеряла" страны Запада, но "приобрела много новых клиентов" в других регионах мира.

Обозреватель отметил, что "отделение от Запада, о котором американцы говорят в отношении Китая, Россия в час испытаний организовала себе сама".

При этом Штейнгарт добавил, что США и их союзники стремились сделать из России "изгоя на международной арене", но Путин сумел доказать всеми миру, что можно выйти из сферы влияния Соединенных Штатов и "не погибнуть".