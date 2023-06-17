Россия смогла с помощью санкций Запада усилить свою экономику, пишет Focus
Focus: Россия смогла использовать санкции Запада для усиления своей экономики
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия смогла использовать западные санкции для развития своей экономики, невзирая все попытки Запада ослабить РФ, заявил обозреватель Focus Габор Штейнгарт.
Россия, по его мнению, "потеряла" страны Запада, но "приобрела много новых клиентов" в других регионах мира.
Обозреватель отметил, что "отделение от Запада, о котором американцы говорят в отношении Китая, Россия в час испытаний организовала себе сама".
При этом Штейнгарт добавил, что США и их союзники стремились сделать из России "изгоя на международной арене", но Путин сумел доказать всеми миру, что можно выйти из сферы влияния Соединенных Штатов и "не погибнуть".