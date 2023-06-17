МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия имеет серьезный потенциал роста внутреннего спроса, а также внутренних инвестиций, при этом устойчивость экономики страны к внешним шокам повысилась, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Мордашов заявил о готовности инвестировать в российские железные дороги

"У России… есть серьезный потенциал роста внутреннего спроса и внутренних инвестиций", — сказал Клепач.

Он отметил, что с учетом поворота экономики на Восток и, главным образом, усиления акцента на внутренний спрос и на внутренний рынок, степень защищенности, устойчивость экономики России к внешним шокам, повысилась.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.