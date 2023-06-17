МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Создание большого объема резервов в одной валюте, в том числе в юанях, несет риски для экономики России, их нужно диверсифицировать, а лучше эффективнее использовать для технологической перестройки страны, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Аксаков предсказал объемы выпуска цифровых финансовых активов в России

"Есть риск. Если мы слишком большой объем своих резервов в одной стране, в одной валюте храним – это всегда риск. Мы начинаем зависеть от своего партнера и от уровня инфляции в этой стране, её политических предпочтений", — ответил он на вопрос, есть ли для России риски в создании резервов в юане.

Аксаков добавил, что действия США по отношению к России показали, что "всякое бывает". "Поэтому, конечно, лучше диверсифицировать резервы, а лучше их эффективнее использовать для технологической перестройки нашей страны, а не хранить в бумажном виде", — отметил депутат.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.