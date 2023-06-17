С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. На 26-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Исследование выявило самых обсуждаемых персон ПМЭФ

"В рамках форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти в 4 триллиона рублей — 3 триллиона 860 миллиардов, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний, в том числе с компаниями Италии, Испании. Учтены соглашения, о которых я сейчас говорю, те, которые не являются коммерческой тайной. Многие представители так называемых недружественных стран приехали под вывесками не своих компаний", — сказал Кобяков журналистам на итоговом пресс-брифинге.

Он добавил, что показатели форума в этом году вышли уже на доковидный уровень, подчеркнув восстановление деловой активности.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.