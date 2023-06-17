МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Старт продаж автомобилей, производство которых было сегодня запущено на бывшем заводе Nissan в Петербурге, запланирован на третий квартал 2023 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Слуцкий купил первую Lada X-Cross 5

"Старт продаж LADA X-cross 5 запланирован на III квартал 2023 года", — отметили в министерстве.

Lada X-Cross 5 — переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Конструктивные особенности автомобиля — панорамная крыша и интеллектуальные системы безопасности ADAS.

В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99 процентов ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере одного евро, один процент остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.