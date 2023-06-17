САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Отсутствие платежных инструментов мешает России торговать со странами АСЕАН, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков. В Кремле отметили интерес в мире к выступлению Путина на ПМЭФ

"Мы можем видеть, что спрос на… позиции российского экспорта в регион АСЕАН очень высок, однако сегодня мы — в силу разных причин — этот спрос удовлетворяем в гораздо меньшем объеме, чем могли бы. Причиной, в частности, является отсутствие финансовой инфраструктуры, механизмов обеспечения торговли в национальных валютах. Пока нет возможности торговать в валютах стран АСЕАН… Действительно, разговоры о необходимости задуматься о появлении новых платежных механизмов ведутся уже очень давно — но от слов пора переходить к делам", — заявил Поляков на полях форума.

Он добавил, что именно РФ смогла бы стать "локомотивом образования и создания подобной альтернативной системы", включающей в себя возможность как конвертации и проведения платежей в любых мировых валютах, так и использование любых цифровых инструментов, включая применение технологии блокчейн.

"У России в этой области уже есть значительные наработки. Вопрос теперь в том, решит ли Россия для себя, что нам это интересно, и что мы готовы предлагать нашим партнерам по АСЕАН те технологические наработки, которые у нас уже есть сегодня", — отметил председатель Делового совета, подчеркнув, что предложение России "может быть востребовано внутри региональных процессов АСЕАН".

Также Ляпунов сообщил, что санкционное давление со стороны международного окружения сближает Россию и Мьянму. "РТК-Солар" отразила каскад кибератаки на ПМЭФ

"Условия, в которых мы сегодня живем и развиваемся — это условия санкционного давления. Причём не только на Российскую Федерацию, но и на… Республику Союз Мьянма, которая сейчас находится в ситуации, очень похожей на российскую. По отношению к действующему правительству Мьянмы со стороны внешних партнеров применяется большое число ограничительных мер. В этом смысле тот опыт, который есть у Мьянмы, и тот опыт, который уже успела накопить Россия, может быть очень полезен и России, и Мьянме в будущем", — отметил собеседник агентства.

ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.