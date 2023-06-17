МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Песков заявил, что фактически шансов на продление зерновой сделки нет, так как обещанное России не было выполнено. Песков раскрыл, на чем зиждиласть конкурентоспособность промышленности ФРГ

Сделка — это договоренность двух сторон; одна часть была решена, а другая, касающаяся России — нет, добавил он.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

"Если констатировать то, что мы имеем, то, конечно, перспектив нет и нет оснований для ее продления, потому что то, что было нам обещано, не было сделано", — добавил Песков.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.