МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Состав участников ПМЭФ иногда меняется, это зависит в том числе от мировой экономической конъюнктуры, но интерес к форуму не падает, форум этого года стал хорошей площадкой для общения бизнесменов из РФ и других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "РТК-Солар" отразила каскад кибератак на ПМЭФ

"Форум является устоявшимся форматом для мировой экономики… Мы видим, что меняется иногда состав участников, особенно зарубежных, по мере того, как меняется международная экономическая конъюнктура, но интерес не падает. Уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены. И это позитивно", — сказал Песков в интервью "Известиям", видео выложено в их телеграм-канале.

Представитель Кремля добавил, что иностранные бизнесмены смогли прощупать темы для расширения своего присутствия на российском рынке, в этом заинтересована и сама Россия, однако многие западные бизнесмены пока боятся принимать участие в ПМЭФ, но придет время, когда они будут бояться меньше и станут чаще приезжать в Россию. Он также сообщил, что Россия не собирается развивать закрытую экономику, она заинтересована в иностранных инвесторах и будет обеспечивать им особые условия.

"Россия не собирается быть закрытой страной, развивать какую-то закрытую экономику. Автаркия здесь неуместна. И поэтому, конечно, мы в зарубежных инвесторах заинтересованы, готовы им обеспечивать особые, привилегированные условия, и будем это делать дальше", — сказал Песков в интервью "Известиям", видео выложено в их телеграм-канале.

Пресс-секретарь также заметил, что внутренние инвестиции в России развиваются, и сделал вывод, что форум подтвердил свою необходимость.