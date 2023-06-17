МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. План по становлению Украины энергетических хабом Европы безумен, в Европе это понимают не хуже, чем в Москве, и денег не дадут, считает глава комитета ГД по контролю Олег Морозов. СМИ: Украина попросит Европу инвестировать в энергетику страны

Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в энергетический хаб Европы до 2050 года, для реализации программы восстановления киевские власти запросят 400 миллиардов долларов, пишет Forbes.ua.

"Более безумного проекта трудно себе представить. Мало того, что это издевательство над здравым смыслом. Это ещё публичное издевательство над всем коллективным Западом, у которого и просят деньги под эту фантазию… Поэтому в исполнении Киева это сегодня чистой воды вымогательство под свои буйные фантазии… Уверен, что в Европе это понимают не хуже, чем в Москве, и денег не дадут. А если дадут, то эти деньги рано или поздно встретятся с нашими "Калибрами" и "Кинжалами", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам депутата, представить этот проект в реальном виде можно только при условии, что к указанному сроку нет России как ядерной державы.

"Во всех иных вариантах нет этого проекта", — добавил парламентарий.

Как отмечает Морозов, к 2050 году, можно представить себе энергетический хаб на территории нынешней Украины как "сугубо российский проект".

"При полной готовности Европы получать от него все мыслимые экономические выгоды. При наличии какого-либо варианта существования украинского государства это невозможно по определению! Ядерное топливо нынешним киевским режимом не будет производится никогда, так как это никогда не позволит сделать Россия! ", — отмечает депутат.