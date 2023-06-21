МОСКВА, 21 июня — ПРЙАМ. Европа напряженно наблюдала за визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, хотя многие из лидеров стран ЕС хотели бы видеть его за столом переговоров, пишет CNN. БРИКСом по голове: что приготовила Россия для Запада

Американское руководство не возлагало больших надежд на поездку чиновника в Китай, подчеркивая, что главная цель — "снизить риски просчетов во избежание случайного возникновения конфликта".

Это хорошая новость для европейского континента, где многие государственные руководители и официальные лица выступают за улучшение отношений с Китаем, чтобы не было препятствий на пути решения ключевых вопросов, которые может создать Пекин, — таких как изменения климата и конфликт на Украине.

Европейские лидеры пока размышляют, думая о том, как относиться к Китаю: следует ли поставить во главу угла экономические отношения и обращаться с Пекином ласково и нежно — или вести себя подобно разгневанному директору школы, приняв во внимание ужасающую ситуацию с правами человека и нежелание Китая использовать свой вес и влияние для прекращения вооруженного конфликта на Украине, пишет CNN.

В отличие от председателя КНР Си Цзиньпина, который будет занимать свое кресло как минимум до 2027 года, руководителям западных стран приходится сталкиваться с неугомонным электоратом.

Например, фермеры некоторых европейских стран заставили власти усилить контроль за импортом украинского зерна и прочих пищевых продуктов. Так, например, произошло в Польше. По всей Европе заметно стремление ужесточить правила для украинцев, желающих получить там убежище, поскольку властям приходится искать баланс между состраданием, настроениями в обществе и наличием ресурсов.

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