МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и надеется на расширение сотрудничества, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Мишустин заявил о продлении действующих инструментов поддержки экспорта

"Катар — ключевой партнер России на Ближнем Востоке. Наши дружеские отношения основаны на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", — сказал Мишустин и заверил, что "российская сторона заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества" с Катаром.

По мнению Мишустина, сотрудничество России и Катара помогает обеспечивать баланс спроса и предложения на мировом газовом рынке.

"В энергетике Россия и Катар наладили стратегическое партнерство на долгосрочную перспективу. Катарское инвестиционное агентство — крупнейший акционер "Роснефти". Мы совместно работаем в Форуме стран — экспортеров газа, штаб-квартира которого находится в столице Катара, городе Доха", — перечислил он направления сотрудничества.

"Координация действий на глобальном газовом рынке обеспечивает баланс спроса и предложения на уровне, который устраивает и производителей, и, соответственно, и потребителей голубого топлива", — отметил премьер.

Мишустин добавил, что видит большие перспективы в развитии торговли между странами.

"В январе-апреле взаимный товарооборот составил более 1,5 миллиарда рублей или почти 70 миллионов катарских риалов. Но, абсолютно уверен, что эти показатели не соответствуют большому экономическому потенциалу наших стран", — сказал он и добавил, что российское правительство предлагает диверсифицировать торговлю между Москвой и Дохой, "активнее переходить на использование национальных валют, стимулировать запуск новых совместных проектов". Катар подписал новый долгосрочный контракт с Китаем на поставки СПГ

"Мы видим основную задачу правительств в том, чтобы в соответствии с решениями глав государств обеспечить комфортные условия для работы российских и катарских компаний на рынках двух стран", — отметил Мишустин.

Он напомнил, что решением практических вопросов по линии правительств двух стран занимается совместная комиссия. С российской стороны ее возглавляет вице-премьер Александр Новак.

Мишустин подчеркнул, что Россия готова и дальше наращивать поставки продуктов в Катар.

"В прошлом году Россия существенно нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции — более чем на 50%. Наши отечественные производители готовы увеличивать поставки за счет экологически чистого продовольствия, прежде всего — халяльной продукции", — указал он.

По словам Мишустина, Москва и Доха прорабатывают совместные проекты на общую сумму более 160 миллиардов рублей.

"Катарское инвестиционное агентство активно вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Прорабатывается целый ряд иных совместных проектов на сумму более 160 миллиардов рублей или 7,2 миллиарда катарских риалов", — обозначил он направления сотрудничества и отметил, что Москва и Доха расширяют "взаимодействие в инвестиционной сфере".