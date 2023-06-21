МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Экономическая блокада, которую России устроили страны Западной Европы, прорвана: оборот грузов через пропускные пункты Северного Кавказа может превысить в этом году 15 миллионов тонн, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. В 11-й пакет антироссийских санкций вошел инструмент по борьбе с их обходом

"На Верхнем Ларсе сейчас осуществляется прорыв экономической блокады, которую нам устроили страны Европы. По коридору "Север-Юг" мы способны пропустить 15 миллионов тонн грузов", – сказал Давыдов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, в прошлом году за 5,5 месяцев в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления таможенники обработали 5,6 миллиона тонн грузов, следующих в обе стороны, а за тот же период текущего года — уже 7,8 миллиона тонн. "Я думаю, что уже в этом году по Северному Кавказу мы превысим 15 миллионов тонн оборота. У нас только по Верхнему Ларсу прирост товарооборота больше 20%", — сказал Давыдов.

Он посетил 21 июня пункт пропуска Верхний Ларс в ходе рабочего визита в Северную Осетию. Это единственный действующий на сегодняшний день погранпереход, связывающий Россию с Арменией, Грузией и другими странами ближнего и дальнего зарубежья.

ФТС отмечает, что после запуска 15 июня текущего года дополнительных линий контроля для грузового транспорта ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысячи грузовиков, в то время как до реконструкции – менее тысячи.

МАПП Верхний Ларс является стратегически важным элементом международного транспортного коридора "Север-Юг". Каждую минуту границу на въезд и выезд здесь пересекают по одному легковому, а каждые две минуты — по одному грузовому транспортному средству. На сегодняшний день на Верхнем Ларсе функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, две для автобусов, одна резервная и 24 для легковых автомобилей.