Врио главы ФТС Давыдов: устроенная Западом экономическая блокада России прорвана
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Экономическая блокада, которую России устроили страны Западной Европы, прорвана: оборот грузов через пропускные пункты Северного Кавказа может превысить в этом году 15 миллионов тонн, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"На Верхнем Ларсе сейчас осуществляется прорыв экономической блокады, которую нам устроили страны Европы. По коридору "Север-Юг" мы способны пропустить 15 миллионов тонн грузов", – сказал Давыдов, которого цитирует пресс-служба ведомства.
По его словам, в прошлом году за 5,5 месяцев в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления таможенники обработали 5,6 миллиона тонн грузов, следующих в обе стороны, а за тот же период текущего года — уже 7,8 миллиона тонн. "Я думаю, что уже в этом году по Северному Кавказу мы превысим 15 миллионов тонн оборота. У нас только по Верхнему Ларсу прирост товарооборота больше 20%", — сказал Давыдов.
Он посетил 21 июня пункт пропуска Верхний Ларс в ходе рабочего визита в Северную Осетию. Это единственный действующий на сегодняшний день погранпереход, связывающий Россию с Арменией, Грузией и другими странами ближнего и дальнего зарубежья.
ФТС отмечает, что после запуска 15 июня текущего года дополнительных линий контроля для грузового транспорта ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысячи грузовиков, в то время как до реконструкции – менее тысячи.
МАПП Верхний Ларс является стратегически важным элементом международного транспортного коридора "Север-Юг". Каждую минуту границу на въезд и выезд здесь пересекают по одному легковому, а каждые две минуты — по одному грузовому транспортному средству. На сегодняшний день на Верхнем Ларсе функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, две для автобусов, одна резервная и 24 для легковых автомобилей.
https://1prime.ru/state_regulation/20230621/840894991.html