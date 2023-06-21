МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Россия играет ключевую роль в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности в мире, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Россия заинтересована в расширении авиасообщения с Катаром

"Россия играет ключевую роль на энергетическом рынке, в сфере продовольственной безопасности, в плане безопасности поставок", — сказал он в ходе переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Аль Тани предложил российскому коллеге обсудить сотрудничество в этих сферах.