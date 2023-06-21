МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России с 14 по 19 июня составила 0,02%, с начала года потребительские цены выросли на 2,61%, свидетельствуют данные Росстата. В ФТС заявили о прорыве экономической блокады России

В предыдущий отчетный период — с 6 по 13 июня — инфляция была на уровне 0,05%.

"За период с 14 по 19 июня 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,02%, с начала июня – 100,22%, с начала года – 102,61%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, в отчетный период снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось и составило 0,2% против 1,3% на неделе с 6 по 13 июня. В частности, капуста подешевела на 5,7%, помидоры – на 4,7%, лук – на 2,5%, бананы – 0,2%. В то же время цены на морковь выросли на 5,3%, картофель – на 5%, свеклу – на 3,5%, яблоки – на 1,4%, огурцы – на 0,6%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) цены на 19 наименований товаров снизились. Сильнее всего зафиксировано снижение цен на гречку — в среднем на 1%. Мука за период с 14 по 19 июня подешевела на 0,5%; вермишель, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, яйца и овощные консервы для детского питания — на 0,4%. Кроме этого, подешевели: подсолнечное масло и сметана – на 0,3%, сливочное масло, сыры твердые, полутвердые и мягкие, печенье – на 0,2%, колбасы, молоко, чай, пшено – на 0,1%.

Подорожали 13 наименований продуктов, сильнее всего мясо кур — на 1,07%, и сахар — на 0,7%, а также мясные консервы для детского питания — на 0,6%. Фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис прибавили 0,2%, свинина, мороженая рыба, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, соль – 0,1%. Цены на говядину не изменились.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости пеленки для новорожденных подорожали на 0,26%, спички — на 0,2%, детские подгузники — на 0,05%. Одновременно с этим снизились цены на стиральный порошок — на 0,36%, гигиенические прокладки, зубные пасты, сухие корма для домашних животных – на 0,1%.

Электропылесосы в отчетный период подешевели на 0,7%, смартфоны — на 0,6%, телевизоры — на 0,4%. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 14 по 19 июня выросла на 0,2%, иностранного — не изменилась. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо – на 0,1%.

Росстат за период с 14 по 19 июня зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Сильнее всего подорожали аллохол (на 0,85%), корвалол (на 0,3%), противовирусный "Эргоферон" и поливитамины — на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 1,1% после роста на 1,6% и 4,08% в две предыдущие отчетные недели. Средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 1%, в санаториях — на 0,6%.