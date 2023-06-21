МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за май снизилась на 57,1 миллиона рублей, или на 8,2%, и на 1 июня составила 638,4 миллиона рублей, сообщил Росстат. Инфляция в России с 14 по 19 июня составила 0,02 процента

"На 1 июня 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 638,4 миллиона рублей и по сравнению с 1 мая 2023 года снизилась на 57,1 миллиона рублей (на 8,2%)", — говорится в сообщении.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 164,2 миллиона рублей (25,7%), в 2022 году — 166,7 миллиона рублей (26,1%), в 2021 году и ранее — 307,5 миллиона рублей (48,2%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 июня столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 34,3%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 31,7%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 10,9%; строительство — 6,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки — 6,2%.

В свою очередь, на добычу полезных ископаемых пришлось 3,6%; на транспорт — 2,1%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 1,3%; научные исследования и разработки — 1,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 1,1%; образование — 0,7%.