Путин отметил солидный потенциал роста взаимодействия с Катаром
Путин заявил, что солидный потенциал роста взаимодействия России и Катара пока не раскрыт
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Полный потенциал взаимодействия России и Катара не раскрыт, заявил на встрече с премьером Катара президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что катарская делегация традиционно была представлена на очень высоком уровне на ПМЭФ, и выразил за это благодарность премьер-министру, главе МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.
"Налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия", — сказал Путин и добавил, что рассчитывает на успешную реализацию всех планов.
Президент также отметил успешную работу РФПИ с катарским инвестиционным агентством. "Там есть хорошее движение вперед. Нас это очень радует", — сказал Путин.
С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин и помощник российского лидера по международной тематике Юрий Ушаков.