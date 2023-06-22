МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Полный потенциал взаимодействия России и Катара не раскрыт, заявил на встрече с премьером Катара президент РФ Владимир Путин. В Катаре отметили ключевую роль России на энергорынке и в продбезопасности

Он также отметил, что катарская делегация традиционно была представлена на очень высоком уровне на ПМЭФ, и выразил за это благодарность премьер-министру, главе МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

"Налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия", — сказал Путин и добавил, что рассчитывает на успешную реализацию всех планов.

Президент также отметил успешную работу РФПИ с катарским инвестиционным агентством. "Там есть хорошее движение вперед. Нас это очень радует", — сказал Путин.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин и помощник российского лидера по международной тематике Юрий Ушаков.