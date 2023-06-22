В ЕС выяснили, жители какой страны довольны своими зарплатами больше всего
SD Worx: бельгийцы оказались самыми довольными гражданами в ЕС по уровню зарплат
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Почти 50% работников в Бельгии считают справедливой свою зарплату относительно заработков коллег, это лучший показатель в Евросоюзе, сообщает бельгийское издание Brussels Times со ссылкой на исследование бельгийской HR компании SD Worx.
"Жители Бельгии являются одними из самых довольных справедливым пакетом заработной платы, так как почти каждый второй работник (45%) согласен с тем, что его зарплата соответствует заработной плате коллег", — говорится в статье.
Уточняется, что Бельгия занимает первое место в ЕС по этому показателю. За ней следуют Германия и Финляндия, где почти 40% граждан считают справедливым свой заработок. Самыми недовольными оказались жители Франции и Швеции, где показатель справедливости заработной платы составил меньше 30%.
Несмотря на то, что Бельгия возглавила рейтинг удовлетворенностью зарплатой, четверть граждан считает, что соответствие уровня зарплат рынку "могло бы быть еще лучше".
Как сообщает Brussels Times, в исследовании приняли участие 16011 работников из 15 стран ЕС.