МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Почти 50% работников в Бельгии считают справедливой свою зарплату относительно заработков коллег, это лучший показатель в Евросоюзе, сообщает бельгийское издание Brussels Times со ссылкой на исследование бельгийской HR компании SD Worx. СМИ: в ЕС рекордно повышают зарплаты чиновникам

"Жители Бельгии являются одними из самых довольных справедливым пакетом заработной платы, так как почти каждый второй работник (45%) согласен с тем, что его зарплата соответствует заработной плате коллег", — говорится в статье.

Уточняется, что Бельгия занимает первое место в ЕС по этому показателю. За ней следуют Германия и Финляндия, где почти 40% граждан считают справедливым свой заработок. Самыми недовольными оказались жители Франции и Швеции, где показатель справедливости заработной платы составил меньше 30%.

Несмотря на то, что Бельгия возглавила рейтинг удовлетворенностью зарплатой, четверть граждан считает, что соответствие уровня зарплат рынку "могло бы быть еще лучше".

Как сообщает Brussels Times, в исследовании приняли участие 16011 работников из 15 стран ЕС.